شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 36% من المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو.. اعرف موعد افتتاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 فى 9 معلومات عن معدلات تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق الممتدة من العتبة حتى بولاق الدكرور وطبيعة المشروع وما تم إنجازه وموعد انتهاء تنفيذ المشروع وتشغيله. 1- المرحلة من الخط الثالث للمترو تمتد بطول 17.7 كم. 2- المرحلة تشمل 15 محطة تفقدية وسطحية وعلوية. 3- معدلات التنفيذ الحالية وصل إلى 36%. 4- أعمال الحفر حاليا تخطت محطة ماسبيرو بعدما انطلقت من محطة العتبة. Advertisements 5-مخطط الانتهاء من هذه المرحلة بالكامل خلال 2023. 6- استئناف أعمال التنفيذ فى انتظار عودة خبراء ومهندسى الشركات الفرنسية المنفذة للمشروع حيث غادروا فى أعقاب أزمة كورونا. 7- مخطط افتتاح الجزء الأول من المرحلة الثالثة بالخط الثالث من العتبة حتى الكيت كات نهاية 2021. 8- قطارات هذا المشروع ومحطاته مكيفة بالكامل. 9- وزير النقل وجه باستعادة حركة المرور أعلى المحطات النفقية بمجرد انتهاء اعمال الحفر بكل محطة تسهيلاً على سكان المنطقة المتواجد بها المحطة.

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