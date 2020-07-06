شكرا لقرائتكم خبر عن سفير العراق يبحث مع وزيرة التعاون الدولى الإستعدادات لعقد اللجنة العليا المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث السفير د. أحمد نايف الدليمي، سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، سُبل تعزيز التعاون بين مصر والعراق، في ضوء الاعداد والتنسيق الحثيث لعقد اللجنة العراقية - المصرية العليا المشتركة خلال الفترة القريبة المقبلة، والمقرر عقدها في بغداد بين رئيسي وزراء البلدين.

وفي مستهل اللقاء، نقل السفير الدليمي، تحيّات وتقدير وزير التجارة العراقي د. علاء الجبوري، إلى وزيرة التعاون الدولي د. رانيا المشاط، مُتمنياً لجمهورية مصر العربية، دوام التقدم والرفعة والازدهار.

وأكد السفير الدليمي – بحسب بيان للسفارة العراقية - خلال اللقاء الذي عقد مع الوزيرة المشاط عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، على أهمية توافق استراتيجية التعاون بين البلدين الشقيقين، مؤكداً، أنه جار التنسيق مع بغداد لدراسة مسودات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المقترحة من الجانب المصري، للوصول الى الموعد النهائي لانعقاد اللجنة العليا المقررة في بغداد.

وفي هذا الإطار، أكدت الوزيرة المشاط للسفير الدليمي، حرص الحكومة المصرية برئاسة رئيس الوزراء، د. مصطفى مدبولي، على عقد اللجنة في أقرب وقت ممكن، إذ تُعد اللجنة المشتركة، أحد أهم آليات تفعيل التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، معربة عن تطلعها أن تشهد الفترة المقبلة، تعزيزاً وتعميقاً للعلاقات بين العراق ومصر ، وفتح آفاقاً جديدة لها، مستعرضة جهود الحكومة على المسار الاقتصادي خاصة في المجالات التنموية.