شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الفتوى والتشريع تلزم مدينة بلبيس بدفع 2400 جنيه لهيئة الإسعاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام مجلس ومدينة بلبيس بأداء مبلغ 2393 جنيهًا و91 قرشًا إلى هيئة الإسعاف مقابل التلفيات التي سببتها إحدى السيارات التابعة لمركز ومدينة بلبيس بإحدى سيارات الإسعاف التابعة للهيئة.

وقالت الجمعية العمومية في فتواها، إنه بتاريخ 15 مايو 2017 تسببت سيارة مملوكة للوحدة المحلية لمجلس مدينة بلبيس في إحداث تلفيات بسيارة إسعاف، وتحرر محضر بتلك الواقعة.

وصدر أمر النيابة العامة بتغريم سائق سيارة النقل محدثة التلفيات مائة جنيه، كما أن السيارة المتسببة في الحادث في حراسة مجلس مدينة بلبيس باعتبارها صاحبة السيطرة عليها وقت وقوع الحادث على النحو الذي أمرت به النيابة.

وأضافت الجمعية العمومية انه وفقا لما جاء بالأوراق قإن مجلس ومدينة بلبيس ملزمًا بتعويض هيئة الإسعاف نظرًا لتبعية السائق والسيارة له، وذلك استنادًا لنص المادة

174 من القانون المدني والتي تنص على أن «يكون المتبوع مسؤولًا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعًا منه في حال تأديته وظيفته أو بسببها».