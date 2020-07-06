شكرا لقرائتكم خبر عن «الملابس الجاهزة»: 800 مصنع يشارك في توريد كمامات التموين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ المصانع التابعة لغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، في توريد 40 مليون كمامة قماش إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد لتوريدها إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي ستقوم بطرحها للبيع لأصحاب البطاقات التموينية، للمساهمة في توفير الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال دكتور محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن ما يقرب من 800 مصنع من مختلف المحافظات والمناطق الصناعية ستشارك في عملية الإنتاج والتوريد بشكل مباشر أو غير مباشر، وإن الغرفة تتابع التزام المصانع لاشتراطات هيئة المواصفات والجودة للحفاظ على صحة المستهلك.

وأضاف «عبدالسلام»: «برغم خسائر المصانع الكبيرة جراء أزمة كورونا إلا أنها وضعت هامش ربح بسيط انطلاقا من مسؤولياتها الوطنية ومشاركتها في التصدي لتداعيات فيروس كورونا وعدم تحميل المواطن أية أعباء مالية ومساعدته في توفير الوقاية والحماية بأسعار اقتصادية».

وأشار إلى أن مصانع الملابس اكتسبت خبرة كبيرة في تصنيع الكمامات القماش خلال فترة زمنية قليلة وأصبحت قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي بكفاءة عالية وستقوم المصانع بتوريد ٢٠ مليون كمامة قماش إلى هيئة الشراء الموحد خلال يوليو الجاري و٢٠ مليون كمامة خلال شهر أغسطس، وتعمل الغرفة حاليا على تقليل مدة التوريد لتصبح شهر ونصف بدلا من شهرين، لافتا إلى أن «المصانع رفعت طاقاتها الإنتاجية أكثر من مليون كمامة يوميا وهو ما يؤهلنا لنكون مركزا لتصنيع وتصدير الكمامات القماشية للأسواق الخارجية».

وأدرجت وزارة التموين والتجارة الداخلية مؤخرا الكمامات القماشية على النظام الإليكتروني لمنظومة صرف السلع التموينية المدعمة، حيث ستقوم الوزارة بتوزيع 2 كمامة لكل بطاقة تموين بسعر 8.5 جنيه للواحدة.

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