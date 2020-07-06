شكرا لقرائتكم خبر عن تحمل سلعًا إستراتيجية.. تواجد 86 سفينة بأرصفة ميناء الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجل ميناء الإسكندرية، اليوم الإثنين، نشاطًا ملحوظًا في حركة السفن والبضائع والشحن والتفريغ، مع عدم الاخلال بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، الاثنين، إن إجمالي عدد السفن بلغ ٨٦ سفينة تحمل بضائع إستراتيجية، ووصلت إلى الميناء ١٤ سفينة، فيما غادرت ١٢ أخرى وجارٍ تفريغ ٣٠ سفينة بأرصفة الميناء المختلفة.

وأشار «الغندور» إلى أن البضائع الواردة من الخارج تقدر بـ ٧٦ ألف طن وتشمل سلعا استراتيجية، فيما جرى تصدير ٢٧ ألف طن بضائع، مُنوهًا إلى أنه جرى دخول وخروج ٧٧٨٢ شاحنة من وإلى الميناء خلال 24 ساعة.

من جانبه، وجه الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، القيادات ببذل أقصى جهد لزيادة معدلات الشحن والتفريغ، وأكد على ضرورة التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية الأخرى لتسهيل كافة الإجراءات وتذليل العقبات لضمان دخول وخروج الشاحنات والبضائع بيسر وأمان.

وشدد «شاهين» على ضرورة الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ألتي أقرتها الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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٨٦ سفينة تحمل بضائع إستراتيجية بارصفة ميناء الإسكندرية

٨٦ سفينة تحمل بضائع إستراتيجية بارصفة ميناء الإسكندرية

٨٦ سفينة تحمل بضائع إستراتيجية بارصفة ميناء الإسكندرية

٨٦ سفينة تحمل بضائع إستراتيجية بارصفة ميناء الإسكندرية