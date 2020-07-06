شكرا لقرائتكم خبر عن مواصفات امتحان الفيزياء المقرر أداؤه غدا لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى غدا الثلاثاء طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة امتحان الفيزياء، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحان يتضمن 45 سؤالا موزعة على أجزاء المنهج، فيما درسه الطالب حتى 15 مارس الماضى موعد توقف الدراسة، لافتة إلى أنه لا توجد أجزاء من الامتحان خارج المنهج المقرر على طلاب الثانوية العامة.

وأوضحت الوزارة، أن هناك أجزاء من الامتحان مخصصة للمستويات العليا للتفكير لا تزيد عن 15%، إضافة إلى أجزاء أخرى للفهم والتطبيق، موضحة أن الأسئلة مقسمة ما بين اختيار من متعدد ومقالية، ويجوز للطالب أن يجب عن الأسئلة المقالية بأكثر من إجابة مع الإشارة إليها فى مسودة كراسة الامتحان، أما الاختيار من متعدد فيجب على الطالب تظليل دائرة الإجابة الصح فقط دون غيرها.

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وأشارت الوزارة إلى أن الامتحان مخصص له 3 ساعات يبدأ من 10 صباحا حتى 1 ظهرا، و60 درجة مخصصة لجميع الأسئلة، ويجب على الطالب قراءة الأسئلة بشكل جيد قبل الإجابة على أى جزئية ويبدأ بالأسئلة السهلة حرصا على وقت الامتحان.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الثانوية العامة المعدل، دفعة العام الدراسى الجارى، 2019،2020 بعد خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل.



وأدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى، والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد "الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق"، ويؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، والأحد 12 يوليو اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس، والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.