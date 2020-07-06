شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: صلوا لأجلى فى هذه الظروف الصعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، "صلوا لأجلى ولأجل الكنيسة فالأب البطريرك يحتاج للصلاة ترفع فى الصباح والمساء فى مثل هذه الظروف الصعبة"، جاء ذلك عبر فيديو مسجل على صفحة الكنيسة الرسمية.

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كان البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قد عقد لقاء مع أساقفة وكهنة الإيبارشيات فى صعيد مصر،عبر الفيديو كونفرانس، ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التى يعقدها بابا الإسكندرية مع الكهنة والإيبارشيات حول مصر.

وحضر لقاء البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عبر الفيديو كونفرانس، كل من الأنبا يوساب أسقف عام إيبارشية الأقصر، والأنبا يواقيم الأسقف العام لكنائس إسنا وأرمنت، وعدد من الكهنة والآباء بكنائس الصعيد.

وجاء ذلك بعد عقد قداسة البابا تواضروس الثانى، لقاءً مساء اليوم، عبر تطبيق زوم على شبكة الإنترنت مع كهنة ثلاثة من قطاعات الإسكندرية الرعوية الأربعة، وهى قطاعات غرب وشرق ووسط، وفى بداية اللقاء، ألقى الأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق والقمص أبرام إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، كلٌ كلمة روحية مناسبة، ثم ألقى قداسة البابا كلمة بعنوان "الله لم يعطينا روح ألفشل" ثم دارت مناقشة بين الحضور وأجاب قداسة البابا على أسئلتهم.