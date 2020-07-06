شكرا لقرائتكم خبر عن طرح لحوم مجمدة بالمجمعات الاستهلاكية بـ65جنيها للكيلو والطازجة بـ85 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من منتجات اللحوم والدواجن بالمنافذ والشركات التابعة لتلبية احتياجات المواطنين، حيث يتم طرح اللحوم السودانية الطازجة بسعر 85 جنيها للكيلو، فى حين إن سعرها فى الأسواق الأخرى تتراوح من 95 إلى 110 جنيهات.

كما يتم طرح اللحوم المجمدة البرازيلي حاليا بسعر 65 جنيه للكيلو بدلا من 63 جنيه، فى حين أن أسعارها فى الأسواق الاخرى تصل الى 75 جنيه، حيث تتحمل الوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية فارق التكلفة فى إطار تخفيف العبء على المستهلك.

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فيما تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير كافة السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بجانب أيضا توفير السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية وصرفها لهم فى مواعيدها المحددة.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى نجحت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى توفير اللحوم الطازجة والمجمدة وتأمين مخزون استراتيجى يكفى احتياجات المواطنين لفترة كبيرة، حيث لم يحدث نقص سلع على مدار الأسابيع الماضية فى ظل جائحة كورونا أو زيادة فى أسعار المنتجات، حيث تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بطرح منتجات اللحوم فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة في كافة محافظات الجمهورية، والبالغ عددها 1150 فرعا، مع زيادة حجم المعروض منها خلال المواسم والأعياد التى تشكل أهمية خاصة للمواطنين الأولى بالرعاية.