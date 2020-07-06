شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مكافحة كورونا تربط ذروة الفيروس باستمرار انخفاض معدل الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن مصر ما زالت تشهد الموجة الأولى لفيروس كورونا، مشيرة إلى انخفاض الحالات الشديدة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يؤكد استقرار حالات الإصابات.

وردا على سؤال حول موعد ذروة الفيروس فى مصر، أضافت رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، خلال مداخلة لبرنامج "هذا الصباح" على إكسترا نيوز مع أسماء مصطفى، اليوم الاثنين، "إذا استمر انخفاض الأعداد يبقا إحنا فعلا عدينا مرحلة الذروة والأيام المقبلة ستثبت صحة هذا الطرح".

وأمس أعلنت وزارة الصحة والسكان ارتفاع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 20726 حالة حتى اليوم، وخروج 623 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.