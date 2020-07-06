شكرا لقرائتكم خبر عن "توى فلاى" تتيح حجز الرحلات الجوية لمصر 21 يوليو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت شركة TUI fly التابعة لمجموعة توى العالمية للسياحة والسفر بجدولة رحلاتها إلى وجهات مثل مصر، جزر الأزور ، قبرص ، الجبل الأسود أو أغادير ومراكش إلى المغرب اعتبارًا من 21 يوليو.

فى حين ستشغل الشركة ومقرها بلجيكا، حسبما ذكرت لا كابيتال، أولى رحلاتها إلى المغرب اعتبارًا من 12 يوليو، بعد رفع الحظر عنها فى قائمة الـ 15 دولة الاخيرة حيث ستغادر أول رحلة من شارلروا إلى الدار البيضاء.

وسيكون هناك فرصة للدول الأوروبية لقضاء الإجازات بين عطلاتهم في المغرب كما اعتادوا، وتعمل الشركة على تنظيم هذه الرحلات في أفضل الظروف خلال هذه الأوقات من كوفيد 19.

وأتاحت مجموعة توى العالمية للسياحة والسفر عبر موقعها الرسمى حجز رحلات لمصر بداية من سبتمبر المقبل، وشملت الرحلات اجازات بفنادق ومنتجعات شرم الشيخ ومرسى علم والغردقة، حيث تتوقع المجموعة استئناف السفر بين مصر وألمانيا نهاية اغسطس.

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وبدأت مجموعة توى العالمية للسياحة TUI في فتح متاجرها تدريجيًا مرة أخرى اعتبارًا من 9 يونيو بعد الإغلاق المفروض بسبب أزمة الفيروسات التاجية.

وقالت الشركة الألمانية فى بيان أنه سيتم إعادة فتح 18 متجرًا مرحلة اولى، وارتفع بحلول 16 يونيو ، ل 105 متجر تابعة للمجموعة أبوابها للعملاء مرة أخرى.

وأكدت المجموعة أن الطلب ازداد على العطلات بسرعة في الأيام الأخيرة ، بفضل الإشارات الإيجابية المتعلقة بالسفر إلى الخارج خلال العطلة الصيفية، وقالت المجموعة "بدأ الناس يفكرون فى الأعياد الكبيرة التى ستبدأ في غضون أسابيع قليلة ، أو أنهم يتطلعون بالفعل إلى عطلات الشتاء".

وكان الرئيس التنفيذي فريتز جوسن لمجموعة توى العالمية للسياحة قال ان حجوزات برامج صيف 2020 تم بيعها بنسبة 35%، وذلك على الرغم من أننا عادة ما نكون عند 59٪ الآن، لذلك لا يزال من الممكن إعادة تنشيط البرنامج في الصيف حيث تكون البلدان مفتوحة.