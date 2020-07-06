شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات تسمح لراغبى الترشح فى الشيوخ بتوقيع الكشف الطبى من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ، السماح لراغبى الترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ اعتبارا من اليوم ، والتوجه لأيٍ من المستشفيات و المعامل التى حددتها وزارة الصحة، بتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل المبينة بقرار الهيئة رقم35 لسنة 2020 حتى يتسنى لهم استيفاء أوراق الترشح فى المواعيد التى حددتها الهيئة Advertisements

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