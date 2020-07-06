شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة سما المصرى بالتحريض على الفسق والفجور لـ 20 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الاثنين، تأجيل محاكم سما المصرى، لاتهامها بقضية جديدة بالتحريض على الفسق والفجور، لجلسة 20 يوليو للإطلاع والتصوير.

حصل ”الخليج 365” على نص قرار إحالة النيابة العامة لـ"سما المصرى"، فى القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية، والتى تنظر أمام محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، والتى من المقرر لها غداً الاثنين كأولى جلسات المحاكمة.