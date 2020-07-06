شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان اللغات والترجمة وطب البنات والعلوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، لجان امتحانات الفرق النهائية لكليات الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، وكلية اللغات والترجمة، كما تفقد لجان امتحانات كليات فرع البنات التى شملت زيارة لجان كليات طب البنات، والعلوم بنات بمدينة نصر.

وأوضح بيان الجامعة حرصه خلال الجولة التفقدية على التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، من أجل سلامة وصحة الطلاب والطالبات وجميع العاملين والمشاركين فى العملية الامتحانية.

وتأكد رئيس الجامعة من وجود أجهزة قياس الحرارة فى جميع الكليات التى قام بزيارتها، إضافة لوجود نظام مرن يسمح بدخول وخروج الطلاب والطالبات مع مراعاة التباعد الاجتماعى، بجانب تنظيم لجان الامتحانات بحيث يتم توفير مساحات بينية كبيرة بين الطلاب وبعضهم البعض.

وخلال الجولة استمع رئيس الجامعة إلى الطلاب، حيث أشادوا بالإجراءات الاحترازية اللازمة وتوفير الأدوات اللازمة والتعاون والتيسير الذى وجوده من قبل إدارات الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، الأمر الذى سهل عليهم أداء الامتحان فى جو يسوده الهدوء والاطمئنان.

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وخلال الجولة اطمئن رئيس الجامعة على مستوى أسئلة الامتحانات، حيث أكد الطلاب والطالبات على أنها لم تخرج عن المنهج الذى تم شرحه، كما تأكد فضيلته من تواجد أستاذ المادة التى يمتحن فيها الطلاب والطالبات للرد على أى استفسار منهم.

وخلال الجولة قام رئيس الجامعة بتوزيع هدايا على الطلاب والطالبات بفرعى البنين والبنات، شملت كمامات "ماسكات" وزجاجات محاليل مطهرة ومطبوعات توعوية للطلاب والطالبات، للحد والوقاية من جائحة أزمة فيروس كورونا.

يشار إلى أنه كان في استقبال رئيس الجامعة - خلال الجولة بفرعى البنين والبنات - عمداء ووكلاء الكليات، إضافة إلى أمين مساعد شئون التعليم والطلاب.