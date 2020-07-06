شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام حركة المرور فى اتجاة كوبرى 15 مايو بميدان لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهدت منطقة ميدان لبنان بحي العجوزة اليوم الإثنين انتظام الحركة المرورية في الاتجاه المؤدي الى كوبري 15 مايو، كما شهد الاتجاه القادم من التحرير ومنطقة الإسعاف سيولة مروريه ، وانتظمت الحركة على الكوبرى فى اتجاه ميدان لبنان دون زحام ، بينما شهد الإتجاه المقابل كثافات فى جزء من الكوبرى ، والتى تنخفض بعد مخرج الزمالك.

وشهدت محاور القاهرة والجيزة، اليوم الإثنين ، خلال الساعات الأولى سيولة في الحركة المرورية ، بالتزامن مع توجه الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية.

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وشنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

ونفذت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملات موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.