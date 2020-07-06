شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: جهاز إدارة تنظيم المخلفات يهدف لتحقيق إدارة متكاملة للمنظومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن جهاز تنظيم المخلفات يهدف فى المقام الأول تحقيق إدارة متكاملة لمنظومة المخلفات والقضاء على مشكلتها بكافة أنواعها .

جاء ذلك في، تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الاثنين، على هامش اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، ومكتب لجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، بحضور النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية.

وقالت فؤاد، إن الجهاز ليس بجديد هو موجود بالفعل في الوزارة ولكن مشروع القانون من أجل إنشاء هذا الجهاز بشكل قانوني ليقوم بدوره الحيوي والضروري في مسألة إدارة منظومة المخلفات.

وأضافت أن الجهاز بالوزارة ويهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزي والمحلي بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها.

ونوهت إلى أن جهاز تنظيم المخلفات هو مسئول عن تنظيم عملية المخلفات، موضحة أنه تم تقسيم مناطق خدمة ولكن مجموعة مناطق هيكون لها مصنع خاص بها.

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ولفتت إلى أن القانون يستهدف تحقيق الفصل في المسئوليات والاختصاصات وكذلك تحديد الجهة الإدارية المختصة.

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الاجتماع، تقريرا حول جهود وزارة البيئة في مجال إدارة المخلفات من خلال أذرعها المختلفة ومنها جهاز تنظيم وإدارة المخلفات والبرنامج الوطني للمخلفات، وعدد من البرامج التابعة للوزارة والمعنية بالمخلفات الصلبة والإلكترونية والطبية وإنتاج الغاز الحيوي من المخلفات.

وأوضحت فؤاد، أنه تم وضع منظومة إدارة المخلفات الجديدة حيز التنفيذ والبدء بالأماكن الأكثر تكدسا بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس في أسرع وقت تم تنفيذ عدد من الإجراءات في مجالات البنية التحتية بتنفيذ 7 محطات وسيطة متنقلة، تنفيذ المحطات الوسيطة الجديدة وعددها 11، و24 مدفنا صحيا.

وينص مشروع القانون على أن تنشأ هيئة عامة تسمى "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويتبع الوزير المختص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الأخرى.

ويهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، كما يهدف الجهاز إلى دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة المخلفات.

ووفقا لمشروع القانون، فإن جهاز تنظيم إدارة المخلفات له في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك والتي منها، إعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وكذا إنشاء وإدارة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارة المحلية، ومتابعة وتنفيذ الأدوار والمسئوليات لمختلف الفاعلين في منظومة إدارة المخلفات، مع تحديد النطاق الجغرافي لمناطق خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ونوعية الخدمات المطلوبة، بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة.