شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عميد ووكلية آداب عين شمس يتفقدان امتحانات الفرق النهائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور مصطفى مرتضى، عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس ، والدكتورة حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، أعمال امتحانات الفرق النهائية فى يومها الأول بكلية الآداب، وكانت بدأت امتحانات الفرق النهائية بجامعة عين شمس اليوم الاثنين، حيث أعلن الدكتور مصطفى مرتضى، عميد كلية الآداب جامعة عين شمس رفع حالة التأهب والطوارئ بالكلية وخاصة قطاع شئون التعليم والطلاب استعدادا لإجراء امتحانات نهاية العام لطلاب الفرقة النهائية بجميع أقسام الكلية فى الموعد المحدد، وتستمر حتى 8 أغسطس 2020 حيث يجرى اختبار عدد 7500 طالب من أقسام الكلية المختلفة وفقـًا للجدول المعلن .

وخلال الجولة أكدت الدكتورة حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، على الطلاب ارتداء الكمامة داخل اللجان طوال فترة الامتحان ، فضلا عن الالتزام بالتباعد الاجتماعى بين الطلاب .

وتتضمن اللجان 4 فترات من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساء وتبلغ مدة كل لجنة ساعة للامتحان تفصل بينهما ساعة ونصف لإتمام عملية التعقيم بين كل لجنة وأخرى.

وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية التي تفرضها جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني تتكاتف إدارات الكلية المنوطة بتنفيذ إجراءات الامتحانات من أجل تجهيز قاعات الامتحان والكنترولات ومضاعفة عددها، حرصًا على تنفيذ آليات التباعد، وكذلك توفير التهوية اللازمة ووسائل التعقيم للحد من انتشار فيروس " كوفيد 19 " وفي إطار الرعاية الطبية للطلاب والملاحظين وأعضاء هيئة التدريس.

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ورفعت جامعة عين شمس ، حالة الطوارئ ، تزامنا مع انطلاق ماراثون امتحانات الفرق النهائية، تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات الخاص ببدء انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية بالجامعات خلال يوليو الجاري ،باعتبار ذلك شرطاً أساسياً للتخرج.

ومن المقرر أن يخوض ماراثون الامتحانات بجامعة عين شمس 49,500 طالب على مستوى كليات الجامعة، على أن تتراوح فترات الامتحانات في اليوم الواحد ما بين فترة واحدة ببعض الكليات كما في ( كلية الهندسة- طب الأسنان – الصيدلة – التمريض ) ، أو فترتان كما في كليات (الطب - الحاسبات و المعلومات- الألسن – التربية – التربية النوعية – العلوم – الحقوق) ، أو أكثر من فترتين لتصل إلى ثلاث أو أربع فترات مثل كليات (التجارة – الآداب – البنات ).