شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: منح هيئة الثروة السمكية الاعتماد الدولى فى إدارة الجودة وشهادة الأيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تقريرا من د خالد السيد رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية يفيد منح الهيئة الإعتماد الدولي لنظام إدارة الجودة وشهادة الأيزو وجاء في التقرير أنه إنطلاقا من توجه الدولة فى الوقت الحالى إلى الإسراع فى تنفيذ المشروعات القومية و التشديد على تطبيق المعايير العالمية للجودة وتنمية وتطوير مصادر الثروة السمكية والبحيرات المصرية .

وكان مجلس إدارة الهيئة توجه بالتخطيط للحصول على الاعتماد الدولى لنظام إدارة الجودة ISO 9001 : 2015 و وضع سياسة الجودة بالهيئة والعمل بداية من حضور الشركة الاستشارية عالم الجودة لتوعية وتدريب العاملين وانشاء إجراءات نظام إدارة الجودة والتاكد من فاعليته وتطبيقه والعمل به طول العام الماضي، وبحضور شركة CIC Middle East لعمل المراجعة الخارجية تم منح الهيئة شهادة ISO 9001:2015 .

وقال السيد إن هذه الشهادة تعد الخطوة الاولي علي طريق التحسين المستمر وضمان تحقيق رضا ومتطلبات الجهات المهتمة ذات الصلة بالهيئة مما سوف يعود علي الهيئة بالتالي :-

• زيادة عدد الأسواق و حجم المبيعات لان هذه الشهادة هي بمثابة أداة تسويقية أساسية

• فتح أفاق جديدة للتصدير الى مختلف دول العالم، حيث تشترط بعض الدول حصول المنشأت على شهادة الايزو 9001

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• تعزيز فعالية العمليات بالهيئة وكفاءة الأعمال التجارية.

• تطوير اداء الهيئة وزيادة قدرتها فى ضبط معايير الجودة طول فترة تقديم خدماتها

• رفع قدرة الهيئة فى التعرف على المخاطر المحيطة بها وطرق التحكم بهذه المخاطر والتقليل من اثارها

• وضع اهداف واستيراتيجة للهيئة مما يضعها علي بداية التنمية المستدامة

وأضاف السيد أن الهيئة تعمل علي تحديث وتطوير كافة نظم العمل لضمان تحقيق أعلي مستويات التميز في الأداء الحكومي وفقاً لأفضل المعايير الدولية في اطار روية مصر 2030.

كما تستهدف الهيئة اعتماد معاملها وتاهيلها للحصول علي شهادة الايزو ISO /IEC 17025: 2017 مما يرفع القيمة التنافسية لضمان كفاءة الاختبارات التي تتم بمعامل الهيئة تواجدها ضمن زمرة المعامل المصرية الحاصلة علي اعتماد المجلس الوطني للاعتماد EGAC التابع بدوره مجلس التعاون الدولي لاعتماد المختبرات ILAC .