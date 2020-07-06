جامعة حلوان تعلن عن تنظيم دورة لتعلم قواعد الموسيقى بكلية التربية الموسيقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم مركز الابداع الموسيقى بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان دورة تدريبية لتعلم قواعد الموسيقى العربية والعالمية وقراءه المدونة الموسيقية وتعلم العزف على الآلات العربية والغربية وإتقان الغناء بنوعيه العربى والعال ، تستمر الدورة خلال شهري أغسطس وسبتمبر. وقال بيان صادر عن جامعة حلوان ، إن ذلك يأتى تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، وريادة الدكتوركرم ملاك عميد الكليه ورئيس مجلس إدارة الوحدات ذات الطابع الخاص وإشراف الدكتوره إبتسام مكرم وكيله الكليه لشئون البيئه وخدمه المجتمع ونائب رئيس مجلس الإداره. Advertisements وتتركز رساله المركز فى نشر الوعى الثقافى والفنى لدى فئات المجتمع المختلفه ( أطفال _ شباب _ كبار ) ودمج ذوى الإحتياجات الخاصه فى المجتمع لتنميه قدراتهم ومهاراتهم الفنيه. وحرصت إداره المركز متمثله فى عميد ووكيل الكلية فى إتخاذ كل الإجراءات الاحترازيه التى تضمن سلامة جميع الدارسين من نشر الملصقات التوعوية وتعقيم وتنظيف غرف الدراسة والتأكد من سلامة الوافدين على المركز من حيث قياس الحرارة وتعقيمهم أثناء عمليه الدخول والحرص على تواجد العلامات الإسترشاديه للحفاظ على مسافات التباعد.

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