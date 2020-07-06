شكرا لقرائتكم خبر عن أحمر وزي اللوز وأطعم كمان من الموز.. حصاد العنب يتحدى كورونا (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوم كامل قضيناه بين عناقيد العنب التي تزين حدائق ومزارع النوبارية فى محافظة الإسكندرية، في اول أيام بدء موسم الحصاد.

وتشتهر النوبارية بزراعة العنب على الطريق الرئيسى حيث يقدم عليها الجميع من القرى والمدن المحيطة لشراء عناقيد العنب من الشجر، نظرا لجودته كما يتعاقد التجار فى جميع أنحاء الجمهورية معهم لتصدير كمية من الإنتاج بالجناين إلى الخارج كل عام، ولكن هذا العام تغيرت كل هذه الاتفاقات نظرا لانتشار جائحة فيروس كورونا بين جميع بلدان العالم.

وقال جمعة زايد أحد المسئولين عن حدائق العنب، أن موسم العنب يبدأ من شهر يوليو وحتى شهر سبتمبر، ويعد العنب البناتى والذى يزرعه الفلاحين فى هذه الحدائق رقم 1 فى جميع أنحاء العالم ويتم تصديره نظرا لكثرة الطلب عليه.

وأضاف زايد: تبدأ زراعة العنب من منتصف شهر يناير وحتى منتصف شهر فبراير وفى هذه المدة تبدأ عملية "تقليم العنب"، وبعد ذلك يتم التربيط وتنفيذ الخدمة الشتوية وهي عبارة عن رش للقضاء على البياض والذى يعد العدو الوحيد للعنب والذى يجب القضاء عليه حتى نحصل على محصول جيد.

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وأوضح احمد حماد: لا توجد أى مشاكل تواجهنا هذا العام من خلال رى الأراضي والمياه متوفرة بكثرة داخل الترع والأحواض المخصصة للرى، كما لا توجد مشاكل فى الأسمدة والكيماويات وجميعها متوفرة ولكن بأسعار عالية خلال السنوات الماضية.

وأكد محمد الديب مهندس زراعي أن محاصيل العنب التي تصدر للخارج لدول عربية وأجنبية تطلب مقاييس معينة لـ"حباية" العنب و يقاس نسب السكر قبل تصديرها.