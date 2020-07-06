شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار تصدر "كتيب للأطفال" لتعريفهم بتاريخ قصر البارون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعى بوزارة السياحة والآثار كتيب للأطفال بمرحلة الطفولة المبكرة، لتعريفهم بقصر البارون بحى مصر الجديدة وأعمال الترميم التي تمت به من أجل توعيتهم بتراث وحضارة بلادهم وكيفية الحفاظ عليها.

وقالت الدكتورة رشا كمال، مدير عام الإدارة، إن هذا الكتيب للأطفال من سن 6: 9 سنوات، ويندرج تحت تصنيف كتب pre visit وهو محاكاة لبرامج المتاحف العالمية؛ وسوف يتم توزيعه على الأطفال تمهيدا لزيارة القصر، كعنصرا تشويقيا للزيارة، بالإضافة إلى توجيه رسالة لهم حول ما بذلته الدولة المصرية من مجهود كبير في ترميم القصر حتى يتمكنوا من زيارته لذا فمن الواجب عليهم الحفاظ عليه.

كما سيتضمن الكتاب أيضا بعض الأنشطة مثل الألغاز والتلوين.

وأشارت كمال إلى أنه نظرا لسعي الوزارة لزيادة التوعية السياحية لدى الأطفال فقد تم تخصيص جزء من الكتاب بالإرشادات السياحية، بهدف تعليم الطفل أساسيات التعامل مع السائح وحثه على أن يكون سفيرا لبلده.

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كما تم وضع بالكتيب كود التفعيل لموقع الوزارة يستطيع الطفل من خلال الموبايل الدخول على الموقع ومتابعة البرامج والأنشطة المختلفة.

وعلى هامش إصدار هذا الكتيب؛ نظمت الإدارة صباح اليوم برنامجا تعليميا بالتعاون مع فريق عمل قصر البارون ومركز ابيلتي للدراسات، للأطفال بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية وتنتهي بأبناء الصم وضعاف السمع.

وقد تم مراعاة الاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الأطفال من خلال التنبيه عليهم بارتداء الكمامات وتقليل الأعداد والحفاظ على المساحة الآمنة أثناء الجولة الإرشادية.

كما أطلقت وزارة السياحة والآثار كتيب ثقافي بعنوان "حكاية مصر الجديدة" باللغتين العربية والإنجليزية، على هامش افتتاح معرض "هليوبوليس، مدينة الشمس" بقصر البارون إمبان بحى مصر الجديدة.

وقالت الدكتورة نيفين نزار، معاون الوزير للعرض المتحفى، ان هذا الكتيب تم تقسيمه إلى قسمين؛ القسم الأول، يشمل الأحداث التاريخية والحوار بين الشخصيات الرئيسية التى أسست ضاحية مصر الجديدة، والقسم الثانى، يتضمن معلومات جديدة وحقائق علمية غير معروفة عن القصر وتاريخ المدينة.