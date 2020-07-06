شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: أسئلة التاريخ لطلاب الثانوية "مكفوفين" دون أخطاء وشملت المنهج المقرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الأول للعام الدراسى الحالى 2019/2020، في مادة التاريخ (ورقة ثانية) بإجمالى عدد (227) طالب/ طالبة فى (23) لجنة على مستوى الجمهورية.

وحرص الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، على التواصل مع جميع مديرى المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات بالمحافظات واطمأن على تأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

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وكانت أجواء الامتحان خلال اليوم التاسع لامتحانات الطلاب المكفوفين تسير بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وأفاد تقرير اللجنة الفنية لواضعى الامتحان أن أسئلة الامتحان جاءت مطابقة للمواصفات الفنية من حيث سلامة اللغة والصياغة والدقة، ولا توجد بها أخطاء لغوية أو إملائية واشتملت على جميع الأجزاء المقررة على الطلاب المكفوفين فيما يخص مادة التاريخ حتى 15 مارس 2020، ومتنوعة ومتدرجة من الصعوبة للسهولة واشتملت على جميع المستويات مراعية الفروق الفردية بين جميع الطلاب كان الوقت كاف للإجابة والمراجعة، ولم ترد أى شكوى من جميع الطلاب المكفوفين على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أن غدًا الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2020 سوف يقوم طلاب الثانوية العامة بأداء الامتحان فى مادتى الفيزياء (للشعبة العلمية) ومادة التاريخ (للشعبة الأدبية)، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم (الكيمياء.