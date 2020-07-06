شكرا لقرائتكم خبر عن كوندور الألمانية تسير 600 رحلة خلال يوليو.. وتستأنف رحلاتها لمصر فور رفع الحظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شركة الطيران العارض الألمانية كوندور فى تشغيل خطوطها الجوية بداية من يوليو الجارى بواقع 600 رحلة، على أمل أن ترفع نسب إشغالها بداية مع أغسطس المقبل.

وقال رالف تيكينتروب رئيس شركة الطيران العارض الألمانية كوندور Condor فى تصريح لصحيفة fvw الالمانية :"خلال شهر يوليو الحالي سنعمل حوالي 600 رحلة (بواقع ثلث تشغيل نفس الفترة من العام الماضي) في صورة رحلات قصيرة ومتوسطة المدى"، وبداية من أغسطس من المقرر أن تقترب من نصف التشغيل العادي، وسوف يعتمد ذلك على المزيد من رفع تحذير السفر لوجهات أخرى من التي تعمل عليها.

وأضاف أن هناك وجهات هامة بالنسبة للشركة وستبدأ التشغيل عليها بمجرد رفع الحظر عنها مثل مصر وتونس وتركيا، حيث من المنتظر أن يرفع الاتحاد الأوروبى الحظر عن حركة السفر خارج أوروبا خلال أغسطس المقبل.

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كانت شركة الطيران العارض الألمانية كوندور Condor قد أكدت استئناف رحلاتها الجوية اعتبارا من يوليو القادم، وتضمن جدول رحلات موسم صيف 2020 (يوليو حتى أكتوبر) رحلات من ثمانية مطارات ألمانية (فرانكفورت ، دوسلدورف ، ميونيخ ، هامبورج ، هانوفر ، شتوتجارت ، لايبزيج ، برلين-شونيفيلد) إلى جزيرة Sylt في بحر الشمال.

وتعرضت الشركة خلال فترة التوقف لأزمة مالية كبيرة حتى قررت الحكومة الفيدرالية الألمانية تقديم منحة لشركة الطيران العارض الالمانية كوندور Condor مقدارها 200 مليون يورو لمساعدتها فى البقاء على قيد الحياة خلال الشهور القادمة، التي يعمل بها 4200 موظف وتمتلك 50 طائرة بحالة جيدة.

هذا بالاضافة إلى تمديد مهلة القرض المؤقت الذي كانت قد حصلت عليه من بنك التنمية KfW بعد إفلاس الشركة الأم توماس كوك العام الماضي والذي قيمته 380 مليون يورو وانتهت مهلته الأسبوع الماضي.

وكانت الشركة قد دخلت فى محادثات متقدمة خلال مايو مع الحكومة الفيدرالية من أجل إنقاذها، وطالبت كل من النقابة العامة لأطقم الطائرا وجمعية الطيارين التجاريين بمساعدة ومشاركة أقوى من الدولة ممثلة في الحكومة الفيدرالية للشركة، وأن تشارك الدولة بشكل مباشر فى شركات الطيران الوطنية لفترة انتقالية وأن يتم تمثيلها أيضاً في مجالس الإشراف.