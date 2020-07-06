شكرا لقرائتكم خبر عن آداب عين شمس: 9600 طالب وطالبة يبدأون امتحانات الفرق النهائية على 4 فترات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب انطلاق الامتحانات لطلبة وطالبات الفرقة الرابعة بكلية الآداب، حيث رافقه خلال الجولة التى أجراها للإطمئنان على سير العمل واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة د. مصطفى مرتضى عميد الكلية والدكتورة حنان كامل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ود. طارق منصور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والسادة رؤساء الأقسام و أساتذة الكلية

و أشاد د. عبد الفتاح سعود بالإجراءات التى اتبعتها إدارة الكلية وخاصة فى عمل أربع ممرات لدخول الطلاب موضح عليها مسافات التباعد الواجب الحفاظ عليها و قياس درجات الحرارة لكافة الطلاب و المراقبين وكذلك تخصيص ممرين آخرين لخروج الطلاب و التأكيد على عدم وجود أي تجمعات بين الطلاب قبل وبعد الإمتحانات.

وأشار د مصطفي مرتضي عميد كلية الآداب ، الي انه يقوم بآداء الامتحانات 9600 طالب وطالبة من أقسام الكلية المختلفة وفقـًا للجدول المعلن تم تقسيمهم علي 4 فترات من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساء، بحيث لا يتجاوز عدد الطلاب عن 1200 طالب علي مدار اليوم.

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وأضاف أنه تفصل بين كل فترة وأخرى ساعة ونصف لخروج الطلاب وإتمام عملية التعقيم فى كل اللجان، الي جانب آليات التباعد وكذلك توفير التهوية اللازمة ووسائل التعقيم .

وعن نظام الامتحانات أوضح مرتضي أن الامتحانات بنظام الاختيار من المتعدد مشيرا ان ادارة الجامعة قد قامت بتوفير صناديق بلاستيكية توضع بها اوراق الاجابة، حيث يقوم الطلاب بوضع اوراق الاجابة بها بأنفسهم، ويتم وضعها في الكنترولات لفترة عزل قبل ان يتم تداولها ، وذلك حرصا علي سلامة اعضاء هيئة التدريس والعاملين قبل التصحيح ؛ بالإضافة إلى مضاعفة أعداد قاعات اللجان إلى 50 لجنة ، وكذلك تخصيص قاعة مجهزه لإجراء اختبارات الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة ومركز الإبصار بالكلية .