شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضراوات بمنافذ التموين.. الليمون بـ 20 جنيها والفلفل البلدى 6 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية،كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. وينشر ”الخليج 365” قائمة بأسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الإثنين بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، وجاءت كالتالى: - الطماطم بسعر 4.5 جنيهات للكيلو والبطاطس بـ 3.75 جنيهات والبصل بـ 4.5 جنيه. - الكوسة بـ 5 جنيهات للكيلو والجزر بـ 5.25 جنيه والخيار بـ 4.5 جنيه - الباذنجان الرومى بـ 4.5 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 7 جنيهات للكيلو Advertisements - الفلفل البلدى بـ 6 جنيهات والليمون 20 جنيها. - الباميا الخضراء 20 جنيها - الفاصوليا الخضراء بـ 17 جنيها للكيلو جرام. -التفاح البلدى 10 جنيهات - التفاح الإيطالي 23 جنيها - كانتلوب 7.5 " أناناس " جنيه - بطيخ 5 جنيهات - الموز المستورد 24 جنيها - العنب 10 جنيهات

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استقرار أسعار الخضراوات بمنافذ التموين.. الليمون بـ 20 جنيها والفلفل البلدى 6 جنيهات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.