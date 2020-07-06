شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: إزالة 26 حالة بناء مخالف بالمراكز والأحياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت محافظة الجيزة جهودها لإزالة العقارات المخالفة حيث يتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على مدار اليوم مجهودات إزالة العقارات المخالفة ومواجهة مخالفات البناء بكافة أحياء ومراكز ومدن المحافظة في ضوء حرص المحافظة على فرض هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأكد محافظ الجيزة انه تم إزاله فيلا بالكامل على مساحه 200 متر تقريباً مقامة بالمخالفة للقانون بطريق البراجيل وإزالة عقار مخالف مقام علي مساحة 350 م بقرية الزيدية بمركز أوسيم.

وأشار المحافظ إلى أنه تم إزالة 5 حالات بناء مخالف بقري دهشور والشوبك الغربى بأجمالي مساحة 264 متر أراضي املاك دولة حرم وزارة الري بمركز البدرشين ، كما تم إزالة 3 حالات تعدي على أرض زراعية بمساحة 525 متر بناحية كفر طرخان و9 حالات بناء مخالف لعقارات بكفر عمار بمركز ومدينة العياط وازاله عقار مخالف مقام علي مساحه 300 م بمنطقه ابو غالب بمركز منشأه القناطر .

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وتابع المحافظ: تم استكمال إزالة 7 طوابق من برج مخالف مكون من 13 طابق والكائن بشارع الرشاح بالعزبة الشرقية بمدينة الحوامدية ، وتم استكمال الإزالة ببرج مخالف بشارع رائد السلام مع شارع عبد الصمد الجابري واستكمال ازاله برج اخر بشارع المنشية بحي الهرم بالإضافة الي ازاله برج مخالف مكون من 12 دور بمنطقه أرض الببسي بحي العمرانية بالإضافة الي ازاله عقار مخالف بارض الاخلاص بحي الطالبية .

وفي مركز الواحات البحرية تمت إزالة استراحات علي مساحة 300 م٢ مقامة بالمخالفة علي 1800 فدان ، كما تم ازاله عقار مخالف بشارع كورنيش النيل بالإضافة الي ازاله حمام سباحة مخالف بجزيرة محمد بحي الوراق واتخاذ الاجراء القانوني حيال المخالف .

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة ومواجه.