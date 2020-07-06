شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وكيلة آداب عين شمس: مضاعفة اللجان لـ50 والتعامل بحزم مع حالات الغش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن الكلية حريصة كل الحرص على سلامة وأمان الطلاب خلال امتحانات الفرق النهائية، قائلة :"ولادنا وأمانة فى ايدينا وحريصين على سلامتهم"، وأضافت فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أنه تم تخصيص ممرات الطلاب للدخول وأخرى للخروج حفاظا على التباعد الاجتماعى بين الطلاب.

وأكدت وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، التنبيه على الطلاب بضرورة ارتداء الكمامة طوال التواجد داخل اللجنة، فضلا على للحفاظ على عدم السلام بالأيدى والانصراف فور انتهاء الامتحان وعدم التجمعات.

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وأشارت إلى تطبيق التباعد في جلوس الطلبة، بالإضافة إلى مضاعفة أعداد قاعات اللجان إلى 50 لجنة، موضحة أنه تم التنبيه على الملاحظين بالتعامل بحزم مع حالات الغش فى اللجان.

وأشارت وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، إلى أنه تم التأكيد على الطلاب بضوابط دخول اللجان من عدم اصطحاب أجهزة التليفون المحمول والسماعات وضرورة ارتداء الطلاب للكمامة بالإضافة إلى أنه لا يسمح بتبادل الأدوات الكتابية بين الطلاب، وكذلك تخصيص قاعة على مستوى عالى من التجهيز والتعقيم لإجراء اختبارات الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة ومركز الإبصار بالكلية.

كما أكدت على أنه يتم التواصل مع الطلاب إلكترونيًا ونشر الجداول وأرقام الجلوس من خلال الإيميلات الجامعية للطلاب ومن خلال الصفحة الرسمية للكلية على الفيس بوك.