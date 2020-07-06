شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ارتفاع المساحات المزروعة قطن لـ180ألف فدان بإنتاجية 1.5 مليون قنطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إن اجمالى المساحات المنزرعة من القطن الموسم الصيفى الحالي ما يقرب من 180 ألف فدان بجميع المحافظات، مضيفا أن متوسط إنتاجية الفدان تبلغ 8 قناطير وسط متابعة ولجان من قبل معهد بحوث القطن للمحصول لزيادة الإنتاجية.

وأضاف مدير معهد القطن ، في تصريحات " الخليج 365"، أن الإنتاجية المتوقعة من المساحات الكلية المنزرعة لمحصول القطن تقترب من مليون و500 ألف قنطار ، مشير الى أن المعهد نجح في الفترة الاخيرة من انتاج مجموعة من الاصناف الجديدة المتفوقة في المحصول والجودة منها وعالية الإنتاجية مطروحة حاليا فى الموسم الصيفى، الصنف جيزة 95: وهو من طبقة الاصناف طويلة التيلة للوجه القبلي حيث يتحمل درجات الحرارة المرتفعة ويتميز بالإنتاجية المرتفعة وتصافى الحليج العالي مع التبكير في النضج بالتالي توفير مياه الري بما لا يقل عن 20% مناسب للزراعة الالية والجني الالي مناسب للتصنيع المحلي.

وتابع مدير معهد بحوث القطن ،أن الصنف جيزة 94 من طبقة الاصناف طويلة التيلة للوجه البحري يتميز بالإنتاجية المرتفعة حيث يصل انتاجيته الي 12 قنطار/فدان مع تصافي الحليج المرتفع مما جعل التجار يفضلونه عن غيره من الاصناف، كما أنه مبكر في النضج حيث مدة بقاء المحصول في الارض من 160-170 يوم ويتميز بالشكل المندمج مما يجعله مناسب للجني الالي. كما يتميز هذا الصنف بالصفات الغزلية المرغوبة لكل من الانتاج المحلي والتصدير الخارجي.

وأكد مدير معهد بحوث القطن، أن الصنف جيزة 96: من طبقة الاقطان فائقة الطول الممتازة ويمثل حالياً قمة الجودة في هذه الطبقة في العالم بسبب طول تيلته وانتظامه ومتانة التيلة والغزل كما يتميز بالإنتاجية المرتفعة وتصافي الحليج العالي حيث وصل تصافي الحليج الي 120 رطل مبكرا في النضج من اصناف التصدير الخارجي.

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كان معهد بحوث القطن ، منذ بداية الموسم أكد على أنه للحصول على اعلى كفاءه انتاجيه من اصناف القطن المصري المنزرعة يجب تطبيق حزمة التوصيات الفنية للصنف وخاصة فيما يتعلق بالزراعة في الميعاد المناسب وتنفيذ توصيات المكافحة المتكاملة للآفات مع زراعة القطن في تجمعات ببذره معتمده من الجمعية الزراعية والالتزام بالمقررات السمادية مع انتظام الري والجنى المحسن لتحسين رتبة القطن الناتج .