الداخلية: ضبط مرتكبي واقعة اختطاف طفل وطلب فدية من أسرته في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

حرر قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية طفل من أيدي خاطفيه بعدما طبلوا فدية من أرسته مقابل إطلاق سراحه، وألقى القبض على المتهمين بالقليوبية.

تلقى مركز شرطة الخانكة بلاغا من أحد المواطنين مقيم بدائرة المركز بقيام مجهولين باقتياد نجله 4 سنوات داخل مركبة "توك توك" أثناء لهوه بالقرب من مسكنه والهرب به.

و أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالقليوبية أن وراء ارتكاب الواقعة خمسة أشخاص (عاطل، مالك مخزن "لهما معلومات جنائية"، عاملَين، سيدة - جميعهم مُقيمون بدائرة المركز).

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط المتهمين وتحرير الطفل المختطف.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر المتهمان الأول والثاني أنه نظراً لكونهما مُقيمان بذات المنطقة محل إقامة والد الطفل المختطف واعتقادهما بثرائه فعقدا العزم على اختطاف الطفل ومساومة والده على دفع مبلغ مالي كفدية نظير إطلاق سراحه.

وفي سبيل تنفيذ مخططهما استعانا بأحد العاملَين لكونه غير معلوم لأهالي المنطقة محل الواقعة، والذي قام باستعارة مركبة "توك توك" من أحد أصدقائه واصطحب رفقته ابنته المتهمة الرابعة لإبعاد الشك عنه تحسباً لاستغاثة الطفل وصراخه وكذا صديقه العامل الآخر ولدى علمهم من المتهم الثاني بتواجد الطفل أمام العقار سكنه توجهوا إليه وقاموا باختطافه واحتجازه بالمسكن المشار إليه لحين مساومة والده على دفع مبلغ الفدية لإطلاق سراحه، وتم بإرشاد أحد المتهمين ضبط مركبة التوك توك المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.