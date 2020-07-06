"الأمن العام": ضبط 157 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 52 ألف حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 157قطعة سلاح ناري، 221قضية مخدرات وتنفيذ 52045حكم قضائى متنوع. 20 ضبط تشكيل عصابي ضم 4 متهمين ارتكبوا 6 حوادث سرقة متنوعة، 20 متهم لممارستهم أعمال البلطجة، 156 دراجة نارية مخالفة، 18 الف و760 مخالفة مرورية واعادة 6 سيارات مبلغ بسرقتهم وفحص 90 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 6 منهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

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