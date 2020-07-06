محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت شرطة السياحة والآثار من ضبط مديرا منشأتين سياحيتين اعتزما تنظيم حفلات لرواد بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء بمصر الجديدة وطريق " إسكندرية – مطروح". أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، اعتزام إحدى المنشآت السياحية كائنة بمصر الجديدة بمحافظة القاهرة إقامة حفلة "دي جى" لرواد المنشأة بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء. وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المنشأة وضبط المدير المسئول عنها. Advertisements وتبين وجود عدد من المخالفات من بينها (إقامة حفل لرواد المنشأة بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء - إدارة منشاة سياحية برخصة منتهية - تغيير إسم المنشأة بدون موافقة الجهات المعنية - ضبط 5 عاملين بدون شهادة صحية). وفى ذات السياق وعقب تحريات مُسبقة وتقنين الإجراءات تمكنت الإدارة من ضبط المدير المسئول عن إحدى المنشآت السياحية "فندق"، كائن بطريق " إسكندرية – مطروح" الساحلي بمنطقة العلمين بمحافظة مطروح لقيامه بتنظيم حفل "دى جي" بالمخاله لقرار مجلس الوزراء. وتبين وجود عدد من المخالفات من بينها (إقامة حفل لرواد المنشأة بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء - مخالفة الإجراءات الإحترازية الصحية الخاصة بالتباعد بين رواد المنشأة- تنظيم حفل ودعوة مجموعة من الأشخاص خارج المنشأة السياحية)وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط مديرا منشأتين سياحيتين اعتزما تنظيم حفلات لرواد بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.