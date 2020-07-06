ضبط 8 عناصر إجرامية بتهمة غسل 75 مليون جنيه من تجارة المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة خلال شهر يونيو 2020م من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (ثمانية من العناصر الإجرامية – مقيمين بالإسماعيلية وجنوب سيناء)، لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة.

وأكدت التحريات ارتكاب جرائم غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة و قدرت تلك الممتلكات بحوالي 75 مليون جنيه تقريباً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار الجهود التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية والتى يتم تكوينها بطرق غير مشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.