الداخلية تكشف ملابسات سرقة شاشات حاسب آلي من داخل مدرسة بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط، ملابسات وضبط أحد مرتكبي واقعة سرقة شاشات حاسب آلي من داخل إحدى المدارس.
البداية عندما تبلغ لقسم شرطة أول أسيوط بسرقة محتويات إحدى الغرف بمدرسة كائنة بدائرة القسم، تبين من خلال الفحص سرقة 6 شاشات حاسب آلي.
وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بالمديرية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام أن وراء ارتكاب الواقعة عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة أبنوب "له معلومات جنائية"، وقيامه بالتصرف في المسروقات بالبيع لأحد الأشخاص، صاحب محل لبيع الهواتف المحمولة، مقيم بدائرة مركز شرطة أبنوب "له معلومات جنائية"، وأنه على علم بكون الشاشات متحصلات واقعة سرقة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثاني، وبمواجهته أقر بشراء المسروقات بثمن بخس من المتهم الأول لعلمه بكونها متحصلات واقعة سرقة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، جاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
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