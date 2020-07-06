تأجيل محاكمة أيمن بهجت قمر بتهمة التهرب الضريبي لـ31 أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جميل، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة المؤلف والشاعر الغنائي أيمن بهجت محمد محمد قمر، في اتهامه بالتهرب من دفع مبلغ 513 ألف جنيه للضرائب، لجلسة 31 أغسطس.

وكشفت القضية رقم 62 لسنة 2016، تهرب المؤلف والسيناريست أيمن بهجت محمد قمر الشهير بـ"أيمن بهجت قمر"، من دفع 513 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على الأغاني والمؤلفات الغنائية، في الفترة من 2009 حتى 2013، وقد أجلت نظر الدعوى في الجلسة المحددة.