محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 67 شخصًا خلال 24 ساعة؛ لمخالفتهم قرار إيقاف صور أعمال البناء كافة. وألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على 67 شخصًا لمخالفتهم القرار المشار إليه، وذلك خلال 24 ساعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة كل أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدي بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف جميع صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكل المحافظات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية: ضبط 67 شخصا خالفوا قرار إيقاف أعمال البناء خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.