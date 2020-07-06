ضبط تشكيل عصابي بتهمة تجميع 34 شخص لتسفيرهم لإحدى الدول الأجنبية بطريقة غير مشروعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط ثلاثة أشخاص (عامل، صياد، سائق - مقيمين بكفرالشيخ بالبحيرة) أثناء تجميعهم 34 شخص داخل أتوبيس قيادة السائق، تمهيداً لنقلهم إلى إحدى المناطق بدائرة مركز مطوبس بكفر الشيخ لتسليمهم لآخرين، سيتولون تسفيرهم لإحدى الدول الأجنبية "بطريقة غير شرعية" وعُثر بحوزة العامل على (مبلغ مالي - 5 جوازات سفر خاصة بخمسة أفراد من مستقلي الأتوبيس.

واعترفوا بقيامهم بالاشتراك مع آخرين، بممارسة ذلك النشاط الإجرامي بتجميع الشباب راغبي السفر للخارج لتسفيرهم بطرق غير مشروعة.

وأسفرت جهود فريق البحث برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بأمن البحيرة عن تحديد شخصين من القائمين على عملية التسفير (صياد، سائق مقيمان بكفر الشيخ) حيث تم استهدافهما وضبطهما بمنزل الأول وبرفقتهما 18 شخص.

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهم الإجرامي وبتجميع الأشخاص المرافقين لهما تمهيداً لتسفيرهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.