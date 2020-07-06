أخبار مصر | انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر: إن الحكومة تدرس الفتح التدريجي للشواطئ خلال الفترة المقبلة، تزامنًا مع انخفاض معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد (covid 19).

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، يدرس فتح الشواطئ اعتبارًا من أول اغسطس 2019 وبحد أقصى منتصف أغسطس، وذلك تخفيفًا على المواطنين الراغبين في الاستمتاع بالصيف وقضاء عطلة نهاية العام.

وأوضحت المصادر، أن الحكومة تشترط استمرار تراجع معدل الإصابات والوفيات، للإعلان عن فتح الشواطئ خلال الفترة المقبلة، حرصًا على صحة المواطنين، وللحد من انتشار العدوى.

يُذكر أنه مع تراجع الإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا، ناشد العديد من المواطنين، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، فتح الشواطئ خلال الفترة المقبلة.