أخبار مصر | مبدئياً .. "دينية النواب" توافق على مشروع قانون صندوق الوقف الخيري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مبدئياً .. "دينية النواب" توافق على مشروع قانون صندوق الوقف الخيري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، اجتماعا لها، اليوم الاثنين، وذلك لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

ووافقت اللجنة خلال اجتماعها، من حيث المبدأ علي مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، وذلك بحضور ممثلي وزارتي العدل والأوقاف.

و يتضمن مشروع القانون بأن يُنشأ صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيرى"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية.

ويستهدف إنشاء الصندوق تشجيع نظام الوقف الخيرى، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية، ومُعاونة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية، والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، فضلًا عن المساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع.

ويهدف الصندوق إلي تطوير كافة المشروعات التي تساهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة والمساهمة في تطوير العشوائيات والمساهمة في الحد من ظاهرة اطفال الشوارع والمتشردين وذلك كله في حدود شروط الواقفين.

ويستأنف مجلس النواب، جلساتها العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبدالعال، لمناقشة تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن 49 اقتراحا برغبة وإحالتها لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي لاتخاذ اللازم بتنفيذها.

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