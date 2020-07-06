أخبار مصر | محافظ الجيزة: إزالة 26 بناء مخالفا بالمراكز والأحياء

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة: إزالة 26 بناء مخالفا بالمراكز والأحياء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل محافظة الجيزة، إزالة مخالفات التعدي على أراضي الدولة، بكافة الأحياء والمدن والمركز، لفرض هيبة الدولة وردع المخالفين.

غلق قاعة أفراح بالجيزة ومصادرة محتوياتها

قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، بإخلاء فرح مقام بإحدى القاعات بمركز أبو النمرس، من المعازيم.

وأغلقت الأجهزة القاعة وتشمعيها، قبل بدء حفل الزفاف، ومصادرة جميع محتوياتها، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

كما أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة تفقدية، بالعديد من المناطق، لمتابعة خطط الرصف والتطوير الجاري تنفيذها داخل المحافظة.

وتفقد محافظ الجيزة، أعمال التطوير الجاري تنفيذها بمحور المنصورية للوقوف على نسب التنفيذ على أرض الواقع، إلى جانب العمل على إزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء تطوير شامل لمحور المنصورية لكونه أحد الطرق الهامة المؤدية للمناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة.

كما تفقد أعمال التطوير الجارى تنفيذها بميدان الرماية وطريق الفيوم بحي الهرم، وتدبيش وتطوير ترعة المريوطية.

المحافظ تفقد أيضًا، شارع ترسا للوقوف علي نسب تنفيذ أعمال إزالة العقارات التي تم نزع ملكيتها وتعويض قاطنيها لتنفيذ مشروع توسعه وتطوير محور ترسان موجهًا بسرعة إزالة مخلفات إزالة المبانى وخاصة القواعد الخرسانية بالأرض واستكمال مجهودات الإزالة يوميا لاستكمال مخططات التطوير للشارع.

وخلال الجولة شدد المحافظ على رؤساء الأحياء بالتصدي بكل حزم لكافة صور مخالفات البناء وأشكال التعدي، مشيرا إلى أنه لن يسمح بالتراخي والتهاون في حق الدولة ومواجهة تلك المخالفات بدون تراخي أو تقصير وازاله المخالفات حتي سطح الارض لردع المخالفين.

وتابع المحافظ، أعمال رصف وتطوير شارع الشعب بحي العمرانية، وذلك بعد توسعته وتنفيذ طبقه الرصف النهائية به كأحد المحاور المرورية البديلة والموازية لشارع الهرم، مشيرا أنه تم إزالة كافة التعديات الموجودة بالشارع وتوسعته ما يساهم في تحقيق سيولة مرورية للمنطقة.

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كما تفقد محافظ الجيزة مناطق حدائق الأهرام وكفر غطاطي وطريق مصر إسكندرية الصحراوي للوقوف على حالة النظافة.

رافق محافظ الجيزة خلال جولته المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد والمحاسب أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش واللواء خالد عصر رئيس حي الهرم والاستاذ شفيق جلال رئيس هيئة النظافه ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، انه تم إزاله فيلا بالكامل على مساحه 200متر تقريباً مقامه بالمخالفة للقانون بطريق البراجيل وازاله عقار مخالف مقام علي مساحه 350 مترا بقرية الزيدية بمركز أوسيم.

وأشار إلى أنه تمت إزالة 5حالات بناء مخالف بقري دهشور والشوبك الغربى، بأجمالي مساحة 264 متر أراضي املاك دولة حرم وزارة الري بمركز البدرشين.

ولفت إلى أنه تم إزالة 3 حالات تعدٍ على أرض زراعية بمساحة 525 مترا، بناحية كفر طرخان و9 حالات بناء مخالف لعقارات بكفر عمار بمركز ومدينة العياط، وازاله عقار مخالف مقام على مساحة 300 متر بمنطقة أبو غالب بمركز منشأة القناطر.

وأضاف أنه تم استكمال إزالة 7 طوابق من برج مخالف مكون من 13 طابق والكائن بشارع الرشاح بالعزبة الشرقية بمدينة الحوامدية.

أكد محافظ الجيزة انه تم استكمال الإزالة ببرج مخالف بشارع رائد السلام مع شارع عبد الصمد الجابري واستكمال ازاله برج اخر بشارع المنشية بحي الهرم، بالإضافة إلى إزالة برج مخالف مكون من ١٢ دور بمنطقه أرض الببسي بحي العمرانية بالإضافة الي ازاله عقار مخالف بارض الاخلاص بحي الطالبية.

وفي مركز الواحات البحرية تمت إزالة استراحات علي مساحة 300 متر، مقامة بالمخالفة على 1800 فدان.

كما تم إزالة عقار مخالف بشارع كورنيش النيل بالإضافة الي ازاله حمام سباحة مخالف بجزيرة محمد بحي الوراق واتخاذ الاجراء القانوني حيال المخالف.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع، مشدداً على عدم الاكتفاء بإزالة المخالفات بل وضبط المخالف لكى ينال الجزاء القانونى.