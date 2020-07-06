مصر | ضبط منشأتين سياحتين مخالفتين بالقاهرة ومطروح

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط منشأتين سياحتين مخالفتين بالقاهرة ومطروح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط عدد من المخالفات بمنشأتين سياحتين، بالقاهرة ومطروح.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، اعتزام إحدى المنشآت السياحية كائنة بمصر الجديدة بمحافظة القاهرة) إقامة حفلة "دى جى" لرواد المنشأة بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المنشأة المُشار إليها، وضبط المديرالمسئول عنها، وتبين وجود عدد من المخالفات من بينها (إقامة حفل لرواد المنشأة بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء - إدارة منشاة سياحية برخصة منتهية - تغيير إسم المنشأة بدون موافقة الجهات المعنية - ضبط (5) عاملين بدون شهادة صحية).

وفى ذات السياق وعقب تحريات مُسبقة وتقنين الإجراءات تمكنت الإدارة من ضبط المدير المسئول عن إحدى المنشآت السياحية "فندق"، كائن بطريق إسكندريةمطروح الساحلى بمنطقة العلمين بمحافظة مطروح) لقيامه بتنظيم حفل "دى جى" بالمخالة لقرار مجلس الوزراء.

وتبين وجود عدد من المخالفات من بينها إقامة حفل لرواد المنشأة بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء - مخالفة الإجراءات الإحترازية الصحية الخاصة بالتباعد بين رواد المنشأة- تنظيم حفل ودعوة مجموعة من الأشخاص خارج المنشأة السياحية).

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية.

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وفي سياق آخر، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1247) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها القضايا الآتية:

ونجحت في ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس، بمحافظة الجيزة؛ لحيازته ( 1،667 طن سلع غذائية "كلاوى– كبدة– سجق") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتمكنت من ضبط مالك المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة المنشية، بمحافظة الإسكندرية؛ لحجبه عن التداول (1800 قطعة "كمامة" )، بقصد رفع أسعارها.

واستطاعت ضبط مالك مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع الكمامات بدائرة قسم شرطة منوف بمحافظة المنوفية؛ لحيازته (8000 قطعة مستلزمات طبية "كمامة" ) مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

واثمرت الحملات عن ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة السلام أول بمحافظة القاهرة؛ لإستيلائه على مبلغ (5318084) جنيه بدون وجه حق عن طريق التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الهبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه بالسوق السوداء، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.

كما تم القيام بحملة نوعية " لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها، أسفرت عن ضبط (254) قضية بإجمالى مضبوطات (35589) عبوة سجائر.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.