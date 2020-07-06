مصر | 2 مليون جنيه.. ضبط موظف بالبريد لتربحه من تحويلات المواطنين لحسابه

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر 2 مليون جنيه.. ضبط موظف بالبريد لتربحه من تحويلات المواطنين لحسابه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت إدارة الأموال العامة، من ضبط موظف بريد بشمال سيناء لاستغلال موقعه الوظيفى وتلقى حوالات بريدية من المواطنين وتركها على حسابه الشخصى قبل إرسالها لمستحقيها للاستفاده من الأرباح.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء قيام موظف بأحد مكاتب البريد بمحافظة شمال سيناء، باستغلال موقعه الوظيفى والقيام بتلقى قيمة الحوالات البريدية من المواطنين راغبى إرسالها على حسابه الشخصى وتركها لمدة 72 ساعة مستفيدًا من الأرباح خلال تلك الفترة وإرسالها لمستحقيها عقب ذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاته خلال 6 أشهر طبقًا للفحص المستندى بلغت إثنان مليون وخمسمائة ألف جنيه.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الفساد الوظيفى.