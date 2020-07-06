مصر | ضبط عامل لسرقته شاشات حاسب آلي من مدرس بأسيوط

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط عامل لسرقته شاشات حاسب آلي من مدرس بأسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مديرية أمن أسيوط، من ضبط أحد مرتكبى واقعة سرقة شاشات حاسب آلى من داخل إحدى المدارس بأسيوط.

ونجحت أجهزة البحث الجنائى، في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أسيوط بسرقة محتويات إحدى الغرف بمدرسة كائنة بدائرة القسم،حيث تبين من خلال الفحص سرقة (6) شاشات حاسب آلى.

وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بالمديرية بالإشتراك مع قطاع الأمن العام أن وراء إرتكاب الواقعة عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة أبنوب "له معلومات جنائية"، وقيامه بالتصرف فى المسروقات بالبيع لأحد الأشخاص (صاحب محل لبيع الهواتف المحمولة، مقيم بدائرة مركز شرطة أبنوب "له معلومات جنائية") وأنه على علم بكون الشاشات متحصلات واقعة سرقة.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثانى. وبمواجهته أقر بشراء المسروقات بثمن بخس من المتهم الأول لعلمه بكونها متحصلات واقعة سرقة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.