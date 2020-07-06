مصر | تأجيل نظر تجديد حبس 13 متهما بـ"تمويل داعش" لـ 19 يوليو

قررت غرفة مشورة محكمة الجنايات أمام الدائرة الاولي المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل نظر أمر تجديد حبس 13 متهمًا في القضية رقم 570 لسنة 2018 والمعروفة إعلاميًا بـ " تمويل داعش " والمتهمين فيها بتأسيس جماعة إرهابية والانضمام اليها لاستهداف منشآت الدولة والتحريض ضد مؤسساتها، لجلسة 19 يوليو الجاري.

والمتهمون هم كل من:

1- مبارك وهبة الله عباس

2- شهاب عبد الصبور أحمد عبد الحفيظ

3- محمود السيد عبد الحميد

4- أحمد عبد السلام عبد الله

5- طارق يحي محمود

6- أحمد رجب موسي

7- محمد أحمد نصاري

8- حسام السيد الحسيني

9- محمود محمد زارع قرني

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10- أحمد عطيه عيد علي

11- فتحي صابر محمد دسوقي

12- بلال شفيق محمد

13- عبد الرحمن محمد محسب

ويواجه المتهمون بالقضية رقم 570 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب عدة جرائم منها تأسيس والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، وتمويل العمليات العدائية ضد الجيش والشرطة.

وواجهت النيابة المتهمين خلال التحقيقات بأنهم اعتنقوا أفكارًا قائمة على مبدأ الحاكمية الذى يكفّر الرئيس؛ لأنه لا يعمل بصحيح الكتاب والسنة ويوجب قتاله وقتال الجيش والشرطة، لأنهما طائفة ممتنعة،حاربت تطبيق صحيح كتاب الله وسنته، وكذا القضاة لأنهم يعملون بقوانين وضعية، وأعضاء مجلس النواب لأنهم أقسموا أن يحافظوا على الدستور والقانون، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات فى القضية.

صرح الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، بأنه جارٍ إقامة دعوى مستعجلة أمام المحكمة المختصة يطالب فيها بمنع ظهور مبروك عطية أستاذ الشريعة الإسلامية على الفضائيات بعد تصريحاته عبر الشاشات عن وصف جماعة الإخوان الإرهابية بأنها "جماعة زي الفل ومش إرهابيين" رغم مهاجمته لمؤسس الجماعة حسن البنا من قبل.

وكان قد صرح الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية، إن «الأزهر يتألم لآلام المصريين، والدين الإسلامي، وسطي شئنا أم أبينا».

ودعا «عطية»، المواطنين، للتفكير في جنة الدنيا، قبل جنة الآخرة، رافضا وصف جماعة الإخوان بـ«الإرهابية»، واصفا إياهم بـ«زي الفل»، مضيفًا: «الإخوان زي الفل بيصلوا وبيصوموا وعاملين جماعة لربنا، ولكن اللي تضبطه بيعمل شغب حاكمه، والله لم يأمرنا بقتال الذي لم يقاتلنا».

ودعا «مبروك» خلال لقائه في برنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، على قناة «صدى البلد»، الخميس، المواطنين بحمل الورود، وتعليقها في سياراتهم.

واعترض الإعلامي أحمد موسى على كلام «عطية» قائلًا: «دول إرهابين»، وقاطعه «عطية» قائلًا: «دول إخوان مسلمين، ومن المسلمين، واللي تقفشه بقنبلة عاقبة، وده يبقى إرهابي».