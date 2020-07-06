مصر | ضبط رجل أعمال استولى على 4 ملايين جنيه بزعم توظيفها فى الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط رجل أعمال استولى على 4 ملايين جنيه بزعم توظيفها فى الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت مباحث الأموال العامة، في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالنصب على بعض المواطنين والاستيلاء على 4 ملايين جنيه بدعوى توظيفها.

بدأت الواقعة، حين تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، من أربعة أشخاص بقيام رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات- مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية "له معلومات جنائية"، بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم وتوقفه عن السداد ورفضه رد أصل المبالغ المالية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، كما تبين قيام المشكو فى حقه بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى والمقاولات والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها 4 ملايين جنيه تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم توظيف الأموال والنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

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