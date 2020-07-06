مصر | ضبط 3 أشخاص لتهجيرهم المواطنين بطريقة غير مشروعة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 3 أشخاص لتهجيرهم المواطنين بطريقة غير مشروعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبط رجال الأمن بوزارة الداخلية، 3 أشخاص عامل، صياد، سائق، مقيمين بكفرالشيخ بالبحيرة، أثناء تجميعهم لعدد من المواطنين (34 شخصا) داخل أتوبيس قيادة السائق، تمهيدًا لنقلهم إلى إحدى المناطق بدائرة مركز مطوبس بكفر الشيخ لتسليمهم لآخرين، سيتولون تسفيرهم لإحدى الدول الأجنبية "بطريقة غير شرعية".

وعُثر بحوزة العامل على (مبلغ مالى - 5 جوازات سفر خاصة بخمسة أفراد من مستقلى الأتوبيس، وإعترفوا بقيامهم بالإشتراك مع آخرين، بممارسة ذلك النشاط الإجرامى بتجميع الشباب راغبى السفر للخارج لتسفيرهم بطرق غير مشروعة.

وأسفرت جهود فريق البحث برئاسة قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بأمن البحيرة عن تحديد شخصين من القائمين على عملية التسفير صياد، سائق مقيمان بكفر الشيخ) حيث تم إستهدافهما وضبطهما بمنزل الأول وبرفقتهما 18 شخص، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهم الإجرامى وبتجميع الأشخاص المرافقين لهما تمهيدًا لتسفيرهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1247) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها القضايا الآتية:

ونجحت في ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس، بمحافظة الجيزة؛ لحيازته ( 1،667 طن سلع غذائية "كلاوى– كبدة– سجق") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

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وتمكنت من ضبط مالك المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة المنشية، بمحافظة الإسكندرية؛ لحجبه عن التداول (1800 قطعة "كمامة" )، بقصد رفع أسعارها.

واستطاعت ضبط مالك مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع الكمامات بدائرة قسم شرطة منوف بمحافظة المنوفية؛ لحيازته (8000 قطعة مستلزمات طبية "كمامة") مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وأثمرت الحملات عن ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة السلام أول بمحافظة القاهرة؛ لإستيلائه على مبلغ (5318084) جنيه بدون وجه حق عن طريق التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الهبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه بالسوق السوداء، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.

كما تم القيام بحملة نوعية " لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها، أسفرت عن ضبط (254) قضية بإجمالى مضبوطات (35589) عبوة سجائر.

وجاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية