شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة فني تحاليل بمستشفى أطفال المنصورة متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة، اليوم الإثنين، عن وفاة محمد الموجي، أحد العاملين بها ويعمل فني تحاليل إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونعت المستشفى على صفحتها الرسمية محمد الموجي، فني تحاليل طبية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وسط حالة من الحزن الشديد بين زملائه والعاملين بالمستشفى.

ونعى المتوفى الدكتور أحمد الرفاعي، مدير عام مستشفى الأطفال الجامعي، فقال على صفحته الشخصية :«فقدت مستشفى الأطفال الجامعي ‏بالمنصورة اليوم أحد رجال الطاقم الطبي المخلصين أشد الإخلاص في عملهم، محمد الموجى فني التحاليل الطبية اللهم ارحمه».

وأضاف: «‏نحسبه والله حسيبه من خيرة الناس، نسال الله العظيم رب العرش العظيم، أن يغفر له ويرحمه وأن يتقبله من الشهداء وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة».