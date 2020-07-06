شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات الفرق النهائية بجامعة العريش 14 يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حبش النادي، رئيس جامعة العريش بشمال سيناء، إن امتحان نهاية العام بالنسبة لمختلف الكليات على مستوى الجامعة ستنطلق، يوم 14 يوليو الجاري.

وأضاف النادي أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لحماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والملاحظين من فيروس كورنا المستجد، بجانب الإجراءات التي حددتها اللجنة العليا للامتحانات.

وشدد على تنفيذ الإجراءات وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، ومنع اصطحاب الطلاب لأجهزة الهواتف المحمولة داخل اللجان، بجانب الموافقة على تأجيل الامتحان للطلاب الراغبين في ذلك مراعاة للظروف الحالية.

وقرر رئيس الجامعة إجراء امتحانات طلاب الدراسات العليا عقب الانتهاء من امتحانات طلاب السنوات النهائية بالكليات المختلفة.

وأشار إلى أن الإجراءات الاحترازية التي ستطبقها الجامعة تتوافق تمامًا مع كافه الاشتراطات الصحية التي حددتها وزارة التعليم العالى والجهات الطبية، والتى توفر حماية كاملة للمشاركين في الامتحانات من طلاب ومشرفين وتتضمن الفحص عن طريق البوابات وأجهزة قياس الحرارة وتوزيع الكمامات الواقية وتقليل عدد الطلاب في لجان الامتحانات والمدن الجامعية وتطبيق التباعد بين المقاعد بمسافات كافية، إلى جانب وجود فريق طبى لمتابعة الحالة الصحية، وتطهير وتعقيم يومى للجان الامتحانات والمدن الجامعية.

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