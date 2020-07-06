شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد 2500 وحدة سكنية بديلة لسكان المناطق العشوائية بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، 2500 وحدة سكنية بديلة لسكان المناطق العشوائية بالجيزة، يتم تنفيذها بمدينة حدائق أكتوبر.
يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء، قد تفقد صباح اليوم الاثنين، عددًا من مشروعات المحاور والطرق الرئيسية والكباري، التي يتم تنفيذها في مدينة 6 أكتوبر، وكذا التي تتم بها أعمال الصيانة ورفع الكفاءة، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ومسؤولو وزارة الإسكان.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع في إتمام أعمال التنفيذ وكذا تطوير ورفع كفاءة هذه الطرق والمحاور في ضوء أهميتها في خدمة عدد كبير من السكان في مدينة السادس من أكتوبر، وتسهيل حركتهم ونشاطهم، إلى جانب ربط القاهرة الكبرى بعدد من المحافظات الأخرى، بما ييسر حركة البشر والبضائع.
وتفقد رئيس الوزراء والوفد المرافق له «الطريق الدائري الأوسطي»، كما تفقد والوفد المرافق له طريق الواحات، بطول ٣٠ كم، ويضم ٨ كباري، ونفق، و٦ كباري مشاة، والذي يتم تنفيذ أعمال التطوير به بإجمالي استثمارات ٢ مليار جنيه.
وتفقد رئيس الوزراء الطريق الدائري الجنوبي، بإجمالي استثمارات 950 مليون جنيه، بطول ٢٢ كم، وعدد ٤ حارات لكل اتجاه، بالإضافة إلى طريق شاحنات ٢ حارة للاتجاه الواحد، وعدد ٢ كوبري.
وهذا المشروع يُعد بمثابة جزء من الطريق الدائري حول المدينة لربط كافة المناطق والأحياء والمناطق الصناعية والمحاور الرئيسية لتخفيف الحركة المرورية وخدمة مدن أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
75,253
-
تعافي
20,726
-
وفيات
3,343
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتفقد 2500 وحدة سكنية بديلة لسكان المناطق العشوائية بالجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.