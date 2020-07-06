شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد 2500 وحدة سكنية بديلة لسكان المناطق العشوائية بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، 2500 وحدة سكنية بديلة لسكان المناطق العشوائية بالجيزة، يتم تنفيذها بمدينة حدائق أكتوبر.

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء، قد تفقد صباح اليوم الاثنين، عددًا من مشروعات المحاور والطرق الرئيسية والكباري، التي يتم تنفيذها في مدينة 6 أكتوبر، وكذا التي تتم بها أعمال الصيانة ورفع الكفاءة، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ومسؤولو وزارة الإسكان.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع في إتمام أعمال التنفيذ وكذا تطوير ورفع كفاءة هذه الطرق والمحاور في ضوء أهميتها في خدمة عدد كبير من السكان في مدينة السادس من أكتوبر، وتسهيل حركتهم ونشاطهم، إلى جانب ربط القاهرة الكبرى بعدد من المحافظات الأخرى، بما ييسر حركة البشر والبضائع.

وتفقد رئيس الوزراء والوفد المرافق له «الطريق الدائري الأوسطي»، كما تفقد والوفد المرافق له طريق الواحات، بطول ٣٠ كم، ويضم ٨ كباري، ونفق، و٦ كباري مشاة، والذي يتم تنفيذ أعمال التطوير به بإجمالي استثمارات ٢ مليار جنيه.

وتفقد رئيس الوزراء الطريق الدائري الجنوبي، بإجمالي استثمارات 950 مليون جنيه، بطول ٢٢ كم، وعدد ٤ حارات لكل اتجاه، بالإضافة إلى طريق شاحنات ٢ حارة للاتجاه الواحد، وعدد ٢ كوبري.

وهذا المشروع يُعد بمثابة جزء من الطريق الدائري حول المدينة لربط كافة المناطق والأحياء والمناطق الصناعية والمحاور الرئيسية لتخفيف الحركة المرورية وخدمة مدن أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر.

Advertisements