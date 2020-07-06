شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تعتمد برنامج عودة عمل المتاحف (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، برنامج عودة فتح المتاحف، التابعة لقطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور خالد سرور، وصندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب.

وقال الدكتور خالد سرور إن المرحلة الأولى لعودة النشاط بالمتاحف التابعة لقطاع الفنون التشكيلية تنطلق يوم الثلاثاء 7 يوليو بمتاحف الفنون الجميلة بالإسكندرية ومحمد ناجي ومحمود مختار بالقاهرة، أما المرحلة الثانية تبدأ يوم الثلاثاء 14 يوليو وتضم متاحف طه حسين، الزعيم جمال عبد الناصر ومصطفى كامل، وأكد أن استقبال الجمهور يراعى كافة الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة للحفاظ على سلامة الزوار والعاملين.

من جانبه، أكد الدكتور فتحى عبد الوهاب أن المرحلة الأولى لعودة النشاط لمتاحف صندوق التنمية الثقافية توافق الثلاثاء 7 يوليو بفتح أبواب متحف أم كلثوم بقصر المانسترلي، المعرض الدائم بقصر الأمير طاز، نتاج ملتقى الأقصر الدولى للفنون، وتنطلق المرحلة الثانية يوم الأحد 2 أغسطس المقبل حيث يعاد تشغيل متحف أديب نوبل نجيب محفوظ بمنطقة الأزهر.