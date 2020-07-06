شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: التخطيط لتنفيذ 22 مشروعًا لـ«مترو الأنفاق» بـ 502 مليار جنيه حتى 2024 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، اليوم الإثنين، اجتماعاً موسعاً مع رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الهيئة.

في بداية اللقاء أكد وزير النقل على أن توجيهات القيادة السياسية الخاصة بمترو الأنفاق ترتكز على الاستمرار في أعمال التنفيذ والتطوير لهذا المرفق الهام وفقاً لأفضل المعايير والمواصفات، خاصة مع أهمية مشروعات مترو الأنفاق كأحد الحلول الرئيسية الهامة لتخفيف السيولة المرورية، بما يحقق سهولة تنقل المواطنين والتيسيرعليهم، لافتا إلى أنه تم التخطيط لتنفيذ مشروعات مترو الأنفاق بإجمالي عدد (22) مشروع وبإجمالي تكلفة (512 مليار جنيه) حتى عام 2024، وتم الانتهاء من تنفيذ عدد (8) مشروعات بإجمالي تكلفة (33.1 ) مليار جنيه، وجاري تنفيذ عدد (6) مشروعات بإجمالي تكلفة (228.5) مليار جنيه، وتم التخطيط مع بداية هذا الشهر للبدء في تنفيذ عدد (8) مشروعات بتكلفة (250.5) مليار جنيه .

واستعراض وزير النقل الموقف التنفيذي والمالي للمشروعات الجاري تنفيذها حيث بلغت نسبة تنفيذ المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو 36% والتي يبلغ طولها 17.7 كم وتشتمل على عدد (15) محطة، وجاري تنفيذ أعمال حفر النفق وتركيب الحلقات الخرسانية بين محطة ماسبيرو والزمالك؟

ووجه وزير النقل باستعادة حركة الطرق أعلى المحطات النفقية فور انتهاء أعمال الحفر بكل محطة، تسهيلاً على سكان المنطقة المتواجد بها المحطة، كما استعرض أخر الاستعدادات الخاصة بافتتاح محطات المرحلة الرابعة.

وتابع وزير النقل موقف تصنيع وتوريد 32 قطار مكيف جديد بالتعاون مع كة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية، حيث تم تسليم أول قطار من الصفقة في 16/6/2020، وسيتم توريد ثاني قطار خلال هذا الشهر على أن يتوالى وصول باقي القطارات وفقا للجدول الزمني المحدد، لافتا إلى تجميع 10 قطارات من إجمالي الـ 32 قطارًا في مصر من خلال الدعم الفني لشركة هيونداي وتدعيمها للتصنيع المحلي في مصر، وذلك لاستيعاب الزيادة المتوقعة في عدد الركاب والتي ستصل إلى 450 ألف راكب/يوم بعد افتتاح الجزء الثاني من المرحلة الرابعة والمنتهية بمحطة عدلي منصور.

ثم استعرض الفريق مهندس كامل الوزير معدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي LRT ( السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة ) والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 32.6 مليار جنيه، حيث وصلت نسبة التنفيذ الحالية للأعمال الإنشائية 32%، مشدا على تكثيف الأعمال نظرا للأهمية الكبيرة للمشروع حيث سيساهم في ربط مدينة القاهرة الكبرى بالمجتمعات العمرانية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وخدمة المستثمرين والمناطق الصناعية بهذه المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك المساهمة في زيادة النمو وتطور المجتمعات العمرانية الجديدة سكنيا وتجاريًا وصناعيًا.

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طالب وزير النقل بضرورة تكثيف الجهود الخاصة بالأعمال التنفيذية الخاصة بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك سرعة الانتهاء من كافة الإجراءات التمويلية الخاصة بتطوير أنظمة الخط الأول للمترو مع شركاء التنمية الدوليين من المؤسسات والبنوك الدولية العالمية خاصة وأن الوزارة تسير في اتجاهين في هذا المجال الأول هو تنفيذ مشروعات جديدة للمترو والثاني تحديث وتطوير الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق.