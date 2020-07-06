شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنيا» تعلن إصابة 118 شخصًا بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية الصحة بالمنيا إصابة 118 شخصًا بفيروس كورونا المستجد، ونقلهم إلى مستشفيات العزل والحجر لتلقي العلاج.
كما أعلنت مستشفى الحجر الصحي بملوي في المنيا، عن تعافي 8 مصابين بفيروس كورونا وخروجهم وعودتهم إلى منازلهم، فيما تواصل الأطقم الطبية بالمستشفى علاج 88 مصابا بفيروس كورونا.
وشدد المحافظ اللواء أسامة القاضي، على اتخاذ كافة الإجراءات الجادة للتعقيم والتطهير، خاصة في مناطق الإصابة والأماكن العامة.
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